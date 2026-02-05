Carnaval de Corrientes 2026: estos son los horarios de los desfiles para el fin de semana

El Carnaval de Corrientes 2026 continúa en la capital provincial y ofrece este fin de semana una nueva doble jornada de desfiles en el Corsódromo Nolo Alías. El evento, que comenzó a fines de enero, se extenderá durante todo febrero.

La Capital Nacional del Carnaval es escenario de los desfiles de las principales comparsas, que despliegan su propuesta artística con trajes, música y coreografías a lo largo del circuito oficial. En esta edición, más de cuatro mil comparseros participan del espectáculo.

Además de las noches de corsódromo, la programación del Carnaval de Corrientes incluye actividades complementarias como shows de comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el tradicional Duelo de Baterías y la elección de los Embajadores del Carnaval.

Para este fin de semana, la grilla de desfiles prevista en el Corsódromo Nolo Alías es la siguiente:

Viernes 6 de febrero

22:00 – Samba Show

22:30 – Sambanda

23:00 – Copacabana

23:50 – Samba Total

00:20 – Ara Berá

01:25 – Imperio Bahiano

01:55 – Sapucay

03:00 – Kamandukahia

03:30 – Arandú Beleza

Sábado 7 de febrero

22:00 – Samba Total

22:30 – Kamandukahia

23:00 – Sapucay

00:05 – Samba Show

00:35 – Arandú Beleza

01:10 – Sambanda

01:40 – Copacabana

02:30 – Imperio Bahiano

03:00 – Ara Berá

Las actividades continuarán durante febrero, en el marco de una de las expresiones culturales y turísticas más convocantes de la provincia. Las entradas se pueden conseguir en carnavalencorrientes.com.