Incendio en el boliche de L-Gante: sospechan del origen del fuego

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el boliche Fiamma, ubicado en General Rodríguez, un espacio estrechamente ligado a L-Gante, quien durante los últimos años había impulsado allí fiestas y presentaciones musicales. Las imágenes que circularon tras el siniestro muestran un panorama desolador: el lugar quedó totalmente devastado y no se salvó ninguna estructura.

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el ambiente de la música urbana como entre los vecinos de la zona. Desde sus redes sociales, Elian Valenzuela expresó su sorpresa con una frase que llamó la atención y despertó todo tipo de interpretaciones: “Qué raro, el año pasado mi casa, ahora mi boliche”. El comentario reavivó el recuerdo del incendio que tiempo atrás había afectado su vivienda y sumó un nuevo capítulo de pérdidas personales para el artista.

El fuego se desató durante la madrugada y avanzó con rapidez. Según relataron testigos y fuentes del lugar, las llamas no dieron tregua y consumieron el local por completo. En el programa El Diario de Mariana describieron la escena con crudeza: “Destrucción total, hicieron estragos las llamas. No quedó nada”.



El padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, confirmó que la pérdida fue absoluta y que L-Gante había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el proyecto. “Ayudó en la construcción, promovió el lugar, hizo shows, puso sus canciones… lo perdió absolutamente todo”, señaló la cronista al reproducir su testimonio.

Al momento de enterarse de lo ocurrido, el músico se encontraba de gira por San Juan y Mendoza, cumpliendo compromisos laborales. Más allá del golpe personal, el incendio dejó consecuencias más amplias: varias personas quedaron sin trabajo y el hecho impactó de lleno en la comunidad de General Rodríguez, que ahora intenta asimilar la magnitud de lo sucedido.

Mientras avanzan las pericias para determinar las causas del incendio, en el entorno del cantante reina la incertidumbre y el desconcierto.

