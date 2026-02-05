Múltiples allanamientos y un demorado por el robo millonario a un comercio de Bella Vista

La investigación por el robo millonario ocurrido la semana pasada en una empresa de agroservicios de Bella Vista derivó en múltiples allanamientos realizados el miércoles. En los procedimientos se detuvo a una persona con pedido de captura en Buenos Aires.

Las tareas investigativas concluyeron en el allanamiento de cinco domicilios que contaron con la participación de la Comisaría II de Bella Vista, Priar Bella Vista, GTO de Goya, GTO de Saladas y Comisaría de la Mujer y el Menor de Bella Vista.

Los procedimientos coordinados concluyeron en la detención de un hombre mayor de edad, quien posee pedido de captura en la provincia de Buenos Aires. Además, se secuestraron tres celulares.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Los elementos incautados también quedaron bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

El robo y el botín

El hecho delictivo tuvo como blanco a la empresa de agroservicios “El Cumpa”, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 27, en Bella Vista. De acuerdo a lo denunciado, los delincuentes se llevaron alrededor de 40 millones de pesos y 16 mil dólares, además de documentación de valor comercial.

El robo fue descubierto alrededor de las 8 de la mañana, cuando el personal ingresó al establecimiento y advirtió los daños.

Cómo actuaron los delincuentes

Según relató el propietario, Irlan Gnoatto, los autores ingresaron al predio tras romper el tejido perimetral en la parte posterior y forzar un portón de acceso. Una vez dentro, se dirigieron directamente a la oficina administrativa, donde sustrajeron el dinero en efectivo y chequeras.

El comerciante sostuvo que el accionar evidenció un conocimiento previo del lugar. “Fueron directo a la oficina”, señaló, y agregó que los ladrones no se llevaron otros bienes de alto valor, como semillas o productos químicos.

Rastros y elementos periciales

Si bien los autores se llevaron el sistema de grabación de las cámaras de seguridad, en el lugar quedaron rastros biológicos. Se detectaron manchas de sangre que pertenecerían a uno de los delincuentes, quien se habría lesionado al violentar una chapa del inmueble.

Además, se hallaron huellas dactilares y de calzado en la oficina administrativa.