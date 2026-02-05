Corrientes: un conductor alcoholizado cayó con su camioneta a un zanjón de la Ruta 12

Una camioneta cayó a un zanjón de la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso al barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes. El conductor fue sometido a un test que dio positivo con 2.7 g/l de alcohol en sangre.

Según la información preliminar, el siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada de este jueves. El vehículo involucrado fue una Toyota Hilux en la que circulaban tres personas a alta velocidad en sentido sur-norte.

Al intentar descender hacia la colectora a alta velocidad, el conductor perdió el control, derrapó y terminó en la zanja ubicada a un costado de la ruta.

El hombre habría sido encontrado dormido, mientras que sus acompañantes huyeron al advertir la presencia policial. No se reportaron personas lesionadas de gravedad como consecuencia del impacto.

De acuerdo a los datos disponibles, el conductor se desempeñaría laboralmente en la Marina Mercante.

Con información de Cdn Ctes.