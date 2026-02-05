Lesiones en Boca: se desgarraron Exequiel Zeballos y Ander Herrera

Boca Juniors confirmó dos nuevas bajas por lesión. A través del parte médico oficial, el club informó que Exequiel Zeballos y Ander Herrera sufrieron desgarros musculares y estarán alejados de las canchas durante varias semanas.

El caso del “Changuito”

Según se detalló, Zeballos debió abandonar la práctica matutina tras sufrir una lesión grado II-III en el bíceps femoral izquierdo. El delantero, que atravesaba un buen momento futbolístico, tendrá al menos un mes de recuperación y quedará marginado de los próximos cinco partidos.

No estará disponible frente a Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura, ni en el debut por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

La ausencia del “Changuito” se suma a una extensa lista de lesionados en el frente de ataque. Actualmente, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios continúan con sus respectivas recuperaciones. Miguel Merentiel y Edinson Cavani, en tanto, se entrenaron a la par y podrían reaparecer el próximo domingo.

Nueva lesión de Herrera

Por su parte, Ander Herrera no completó la práctica vespertina tras sentir una molestia en el recto anterior del muslo derecho. Los estudios posteriores confirmaron una ruptura fibrilar, la octava lesión desde su llegada al club en enero de 2025.

Si bien el desgarro es de menor gravedad que el de Zeballos, el mediocampista español no estará disponible ante Vélez, Platense ni Racing, aunque podría regresar antes de fin de mes.

En el mediocampo, Boca cuenta con mayores variantes. Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Camilo Rey Domenech aparecen como opciones, además de Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, quienes se perfilan como titulares.

Ante este panorama, el entrenador Claudio Úbeda deberá definir si mantiene el esquema habitual o refuerza el mediocampo para compensar la baja de Zeballos, mientras analiza las alternativas disponibles para los próximos compromisos.

Con información de TyC Sports.