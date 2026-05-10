Faustino Oro se convirtió en Gran Maestro con 12 años

La historia ya está escrita: Faustino Oro se convirtió en Gran Maestro y volvió a poner al ajedrez argentino en el centro de la escena mundial.

Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el fenómeno nacional que reside en España logró la norma definitiva durante el torneo de Cerdeña y quedó como el segundo Gran Maestro más joven de toda la historia, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien consiguió el récord en el 20121 a los 12 años, 4 meses y 25 días.

El momento decisivo de Fausti llegó en la octava ronda, cuando derrotó al polaco Bartlomiej Niedbala y luego quedó emparejado con el ruso Ian Nepomniachtchi, el mejor ranqueado del torneo y ex candidato al título del mundo. Ese cruce era especial porque representaba el único escenario que le permitía al argentino asegurar la norma sin necesidad de disputar la última ronda del certamen. ¿Por qué? Ya que una derrota ante quien suma 2729 de Elo, por una cuestión de especie de handicap, no genera la diferencia necesaria para que Oro quede por debajo de los 2600 necesarios para conseguir la tercera norma que necesitaba para ser GM.

Y así fue. El chico maravilla del ajedrez nacional terminó sellando una conquista histórica para convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia argentina y uno de los precoces más impactantes que haya visto este deporte.

¿Qué significa ser Gran Maestro?

Dentro del ajedrez profesional, ser Gran Maestro equivale a entrar en la elite absoluta. Es el máximo título que entrega la Fide (Federación Internacional de Ajedrez) y representa el reconocimiento oficial de que un jugador tiene nivel internacional de primerísima línea.

Para conseguirlo, no alcanza simplemente con ganar torneos. Los ajedrecistas deben obtener tres normas de Gran Maestro y superar los 2500 puntos de ranking Elo (método matemático basado en estadísticas, victorias, derrotas y contra qué rivales se establecen). Y cada norma exige cumplir condiciones extremadamente estrictas.

Faustino había conseguido las dos primeras normas durante 2025: la primera en Madrid, en el torneo Legends & Prodigies, y la segunda en Buenos Aires, durante el Magistral Szmetan-Giardelli. Ahora, en Cerdeña, llegó la tercera y definitiva.

Cómo se consigue una norma de Gran Maestro

Para lograr una norma, un jugador debe tener una actuación sobresaliente en un torneo oficial avalado por la Fide. No se trata solamente de sumar victorias, sino de demostrar un nivel equivalente al de un Gran Maestro frente a rivales de elite.

Los requisitos son:

Lograr una performance mínima equivalente a 2600 puntos Elo durante el torneo.

durante el torneo. Enfrentar a rivales de altísimo nivel .

de . Que al menos un tercio de los oponentes ya sean Grandes Maestros .

ya sean . Que más de la mitad tengan títulos internacionales de la Fide.

Que el promedio de Elo de los rivales supere los 2380 puntos .

de los rivales supere los . Competir contra jugadores de al menos tres federaciones internacionales y que el 60% no superen la propia .

y que el . Y disputar torneos de al menos nueve rondas con ritmo clásico.

La mayoría de los ajedrecistas tarda décadas en acercarse a esos estándares. Faustino lo consiguió antes de cumplir los 13 años.

Apodado muchas veces como “el Messi del ajedrez”, el argentino ya venía maravillando al mundo desde hace tiempo. Había sido el Maestro Internacional más joven de la historia y acumuló actuaciones impactantes frente a figuras de elite, incluyendo partidas online contra Magnus Carlsen, GM noruego, el mejor del mundo, cinco veces Campeón Mundial.

Pero lo de ahora lo coloca en otra dimensión. Porque ser Gran Maestro no es solamente un título: es entrar en un club reservado para genios del tablero.

¡A los 12 años! Uno menos que cuando lo consiguió Carlsen, cinco que Garry Kasparov y siete que Anatoly Karpov...

Olé