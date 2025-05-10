¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

corte de transito estudiantes correntinos violencia de género
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de mayo

Por El Litoral

Sabado, 10 de mayo de 2025 a las 07:09

Dónde está Loan: impulsan aplicar la ley del arrepentido para los 18 imputados

Lluvias excepcionales en Corrientes: algunas ciudades duplicaron el promedio histórico de mayo

Murió un soldado voluntario luego de chocar contra un camión

Hallaron armas en un auto implicado en un robo

Avanza la obra energética en el Nacional y prometen reponer el lapacho que talaron

Vuelve el frío a Corrientes: anticipan que la mínima podría llegar a los 7°C

Dos ramales de colectivos realizan desvíos por obras en una calle céntrica

El importante avance de obra en el Santuario del Gaucho Gil

Corrientes lanzó una nueva Expo Búfalos: toda la grilla de actividades








 

