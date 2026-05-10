Un hombre fue atropellado por un avión luego de irrumpir en la pista de un aeropuerto

Una persona murió tras ser atropellada por un avión de la compañía Frontier Airlines que iniciaba su carrera de despegue, en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado. El accidente obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y provocó momentos de tensión entre los cientos de pasajeros que se encontraban a bordo.

El hecho ocurrió cuando el vuelo 4345, operado con un Airbus A321 y con destino final a la ciudad de Los Ángeles, comenzaba a acelerar sobre la pista. Según informaron medios locales y autoridades aeroportuarias, la aeronave transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, una persona cuya identidad todavía no fue revelada logró atravesar una de las barreras perimetrales del aeropuerto y alcanzó el área operativa apenas minutos antes del impacto. Las autoridades confirmaron que no se trataba de un empleado aeroportuario ni de personal vinculado a la aerolínea.

Mientras el avión avanzaba para despegar, los pilotos advirtieron la presencia del individuo sobre la pista. Inmediatamente abortaron la maniobra y dieron aviso a la torre de control. Sin embargo, no pudieron evitar el choque. El impacto provocó además un desperfecto en uno de los motores, donde se registró un principio de incendio que fue controlado rápidamente por los equipos de bomberos del aeropuerto.

Dentro de la cabina, el clima se volvió caótico. Algunos pasajeros describieron escenas de angustia y confusión cuando comenzó a percibirse humo en el interior de la aeronave. Como medida preventiva, la tripulación ordenó una evacuación de emergencia mediante los toboganes inflables.

José Cervantes, uno de los viajeros que se encontraba en el vuelo, relató que escuchó “un golpe muy fuerte” justo cuando el avión parecía tomar velocidad para despegar. Según contó posteriormente a la cadena CNN, al mirar por la ventanilla observó llamas en una de las alas y sintió una brusca frenada antes de que la aeronave quedara completamente detenida sobre la pista.

El operativo de evacuación dejó un saldo de 12 personas con heridas leves. Cinco de ellas debieron ser trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención, aunque ninguna presentaba lesiones de gravedad, según detallaron desde el aeropuerto.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que trabaja junto con la Administración Federal de Aviación y las fuerzas de seguridad locales para determinar cómo la víctima consiguió ingresar a una zona restringida de alta seguridad.

TN