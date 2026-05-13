Corrientes: el Macc será sede de una masterclass sobre sonoridad chamamecera

El Instituto de Cultura de Corrientes informó este miércoles que la violinista Belén Arriola ofrecerá una masterclass titulada “Sonoridad chamamecera en instrumentos de orquesta”, una propuesta que busca unir la formación académica con las raíces musicales del Litoral.

La actividad se realizará este jueves 14 de mayo, a las 19, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, en el marco de la segunda edición del ciclo Eu!, organizado por la Eudene.

El legado de Cocomarola desde el violín

La jornada tendrá como eje central la obra de Mario del Tránsito Cocomarola y su influencia en el chamamé tradicional, abordada desde la mirada técnica y artística del violín.

Durante el encuentro, Arriola compartirá conceptos y arreglos desarrollados en su libro “Sonido Chamamecero, Cocomarola desde el violín”, una publicación que profundiza sobre la interpretación del género en instrumentos de cuerdas.

La autora viene trabajando desde hace años en la investigación y difusión del chamamé, explorando cómo el sonido del violín puede representar el paisaje, el río y la identidad cultural correntina.

Una actividad abierta y gratuita

Desde la organización señalaron que la propuesta está dirigida especialmente a músicos y estudiantes, aunque también podrán participar amantes del chamamé y del patrimonio cultural de la región.

Además, remarcaron que el material cuenta con el reconocimiento del maestro Raúl Barboza, quien destacó la claridad del trabajo para transmitir los secretos del género a nuevas generaciones.

La actividad será con entrada libre y gratuita y se desarrollará en el MACC de la ciudad de Corrientes.