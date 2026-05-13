Tevez deja de dirigir a Talleres de Córdoba

El gol de Francisco González Metilli marcó no solo la victoria de Belgrano ante Talleres en el Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, sino el final del ciclo de Carlos Tevez al frente del Matador.

Así lo informó el club cordobés en sus redes sociales oficiales: "Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tevez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución".

El mismo comunicado contemplaba un minibalance de gestión y los pasos a seguir: "Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado. En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año".

Además, agregó: "En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026".

Y cerró: "El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina".

La directiva encabezada por Andrés Fassi no quiso avanzar en una posible renovación, luego de la frustración ante el clásico rival, por lo que el técnico dejará sus funciones un mes antes de lo previsto. Esto quiere decir que "El Apache" no estará presente en el último partido del "Matador" del semestre, ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Los números de Carlos Tevez en Talleres de Córdoba

Carlos Tevez llegó a Talleres el 10 de julio del año 2025 y diez meses después y tras la eliminación con Belgrano, el club y el entrenador decidieron ponerle fin al ciclo.

En total fueron 35 partidos los que dirigió Carlos Tevez desde su llegada para reemplazar a Diego Cocca (que se fue sin debutar). El ciclo Tevez arrancó el 12 de julio ante San Lorenzo en el Kempes, donde fue derrota 2 a 1. Desde ahí encadenó 16 encuentros el año pasado en el Torneo Apertura, más la derrota con Boca por los octavos de final.

Este semestre, además de los 16 partidos del Apertura y la caída ante Belgrano en octavos de final que marcó el cierre del ciclo, Tevez dirigió un encuentro por la Copa Argentina ante Argentino de Merlo, donde Talleres ganó 2 a 0.

El Apache sumó 13 victorias, 11 derrotas y 11 empates. Bajo su mando, Talleres marcó 28 goles y recibió la misma cantidad. Logró clasificar al equipo dos veces para los playoffs de la Liga Profesional, y las dos veces perdió en octavos.

Espn