Corrientes: aprobaron la ampliación del parque industrial y puerto de Ituzaingó

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó este miércoles la ampliación del parque industrial y puerto de Ituzaingó, tras convertir en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa fue sancionada por unanimidad durante la séptima sesión presidida por Eduardo Tassano y declara de utilidad pública y sujetos a expropiación distintos inmuebles ubicados sobre la Ruta Nacional 12.

Más de 700 hectáreas para potenciar la industria

Con la nueva ley, se incorporarán más de 700 hectáreas a las 500 que ya posee el predio del Parque Industrial de Ituzaingó.

El objetivo del proyecto es consolidar a Corrientes como una potencia foresto-industrial y fortalecer el perfil logístico e industrial de la provincia.

Según se explicó durante el tratamiento legislativo, la expansión permitirá mejorar la competitividad de la producción correntina tanto en el mercado nacional como internacional, aprovechando el rol estratégico del puerto como vía de salida comercial.

Prevén miles de puestos de trabajo

Durante el debate, legisladores destacaron que la megaobra podría generar alrededor de 13 mil puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad industrial y exportadora.

“Se trata específicamente de más de 700 hectáreas que se agregan a las 500 que tiene el predio del Parque Industrial de Ituzaingó”, remarcaron durante la sesión.

Además, señalaron que la meta final es posicionar a la provincia como referente mundial en materia foresto-industrial.

“Es crecimiento para Corrientes”

Tras la aprobación, Tassano celebró el consenso alcanzado y destacó el impacto económico y productivo que tendrá la iniciativa. “Es más que infraestructura y extensión de un predio. Es la posibilidad de transformar la riqueza natural de Corrientes en trabajo, inversión y oportunidades para los correntinos”, expresó.

El titular de la Cámara Baja sostuvo además que la obra permitirá convertir la producción provincial en desarrollo y empleo genuino.

Durante la sesión también hicieron referencia al proyecto los diputados Andrea María Giotta, Ana Améndola, Edgar Benítez y Emiliano Fernández Recalde, entre otros legisladores.