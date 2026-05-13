El riesgo país superó los 500 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país operaba en 510 puntos este miércoles. Así, dejó atrás la baja que se había registrado al inicio de semana, cuando había cerrado en 496 unidades y alcanzado el menor nivel en cuatro meses.

La suba en el indicador que elabora JP Morgan se debe a un retroceso en el precio de los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior. La baja en el precio genera un aumento de la tasa de retorno de esos títulos, que se refleja en el riesgo país.

El alza empezó este martes, cuando el índice sumó 15 puntos y llegó a 511 unidades. Pese a ello, muestra una tendencia positiva en los últimos dos meses. Desde los picos recientes de 637 puntos en marzo, cuando los inversores todavía digerían el impacto de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país recortó más de 130 unidades. En lo que va de mayo, en tanto, la baja acumulada es de 61 puntos.

El último impulso positivo al precio de los bonos argentinos vino luego de la mejora de la calificación crediticia por parte de Fitch, un cambio que se anunció a principios de la semana pasada. Desde el lunes pasado, el riesgo país cedió 53 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street también mostraban una tendencia negativa. Los peores desempeños se observaban en los papeles de Globant (-7,2%); Mercado Libre (-3,6%) y Cresud (-2,6%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y operaba a $1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Los financieros, en tanto, registraban leves subas de hasta 0,2%. El dólar MEP se negociaba a $1422,09 y el contado con liquidación a $1483,83.

La mirada de los inversores, en China

La baja de los bonos argentinos de este martes, con el consecuente rebote del riesgo país, se dio en un mal clima para el mercado internacional por las persistentes dificultades para destrabar el conflicto en Medio Oriente y la publicación del índice de inflación de Estados Unidos.

El indicador mostró una aceleración interanual que estuvo por encima de las expectativas y mostró que el componente núcleo que también supero a lo esperado. Esto último podría ser un señal de que empieza a haber efectos de segunda ronda del aumento de los combustibles.

El barril de petróleo operaba se acercaba a los US$110 en la previa al encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Desde este miércoles, en tanto, los inversores seguirán atentamente la cumbre entre el mandatario estadounidense y su par chino.

“Antes de iniciar su viaje a China para la cumbre con Xi, Trump dijo que EE.UU. no necesitaba la ayuda del gigante asiático para terminar la guerra con Irán, apagando las expectativas que podían haberse generado por ese lado”, señaló el reporte matutino de Outlier..

TN