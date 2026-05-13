La violinista Belén Arriola dará una masterclass en el clico "EU!"

El jueves 14 de mayo, a las 19, el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes en San Juan 839 se convertirá en el escenario de una experiencia musical única.

En el marco de la segunda edición del ciclo Eu!, organizado por Eudene -editorial de la Universidad Nacional del Nordeste-, la destacada violinista Belén Arriola, integrante del conjunto Tajy, brindará una masterclass titulada “Sonoridad chamamecera en instrumentos de orquesta”, una idea que busca tender puentes entre la academia y la raíz litoraleña.

El encuentro cultural tendrá como eje central la obra y el legado de Mario del Tránsito Cocomarola, abordados desde la perspectiva técnica y sensible del violín. Arriola, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación del género, compartirá detalles de los arreglos y conceptos desarrollados en su reciente libro “Sonido Chamamecero, Cocomarola desde el violín”. La propuesta invita a explorar este instrumento que se funde con el eco de la tierra, el río y el paisaje correntino.

Quienes asistan podrán acceder a los recursos necesarios para comprender la interpretación del chamamé, guiados por la experiencia de una de las referentes actuales de la música regional. La autora profundizará en las ideas volcadas en su publicación, la cual cuenta con el aval y el elogio del maestro Raúl Barboza, quien destacó la “absoluta claridad” del material para transmitir los secretos del género a las nuevas generaciones.

La clase propone un énfasis especial en la participación de músicos y estudiantes de instrumentos de cuerdas, aunque la invitación se extiende a todo público amante de la música, melómanos y curiosos por la identidad cultural de la región, quienes encontrarán un espacio para escuchar y conocer más sobre la herencia del «ñande chamamé», compartiendo el conocimiento de manera tan cercana como un mate.

La actividad es de entrada libre y gratuita, producto de un acuerdo entre la editorial de la UNNE y el Instituto de Cultura de Corrientes, y constituye una oportunidad imperdible para entender cómo el chamamé, más que un género, es el sonido de un paisaje que continúa dejando huellas en quienes lo interpretan.

Perfil de Belén Arriola

María Belén Arriola es una reconocida violinista, docente y licenciada en música nacida en Corrientes. Es integrante fundadora de Tajy, destacado trío de música litoraleña que renovó el sonido del chamamé. Tajy significa «lapacho» en guaraní.

El grupo está integrado por Belén en violín, Alejandro «Tato» Ramírez en acordeón y José Víctor Piñeiro en guitarra. Combinan un enfoque académico con raíces populares y ofrecen composiciones propias y arreglos de clásicos del repertorio instrumental del litoral. Belén investiga y experimenta constantemente para incorporar la sonoridad del violín dentro del chamamé tradicional.

Han compartido escenarios y grabaciones con grandes figuras del género como Teresa Parodi, Raúl Barboza y Las Hermanas Vera. El trío cuenta con más de una década de trayectoria, habiendo recibido nominaciones a los Premios Gardel y realizado giras internacionales de difusión cultural.

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