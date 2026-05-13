Goya: prohíben la instalación de puestos de venta en la Costanera y Plaza Italia

La Municipalidad de Goya informó este miércoles que está prohibida la instalación de puestos de venta y exhibición en la Costanera y Plaza Italia de la localidad correntina.

La medida alcanza a comercios, vendedores y público en general, y establece restricciones sobre la ocupación del espacio público en uno de los sectores más concurridos de Goya.

Qué actividades quedaron prohibidas

Según detalló el Municipio, no está permitido:

Instalar puestos fijos o estructuras comerciales temporales.

Colocar mesas y sillas.

Realizar venta de comidas, alimentos o cualquier otro producto.

Exhibir mercaderías en espacios públicos.

Ejercer venta ambulante en todo el perímetro de la Costanera y Plaza Italia.

Además, se remarcó que tampoco está habilitada la permanencia o circulación de vendedores ambulantes en la zona.

Los motivos de la medida

Desde la comuna señalaron que las restricciones tienen como objetivo:

Garantizar la libre circulación peatonal.

Mantener la higiene urbana y la limpieza del sector.

Preservar el orden en los espacios públicos.

Proteger la actividad comercial formal y registrada.

En ese sentido, indicaron que personal municipal realizará controles permanentes y que, ante incumplimientos, se avanzará con los procedimientos administrativos correspondientes.

También prohíben bicicletas y pesca en la Costanera

La Municipalidad recordó además que está prohibida la circulación de bicicletas, monopatines y otros vehículos dentro del espacio de Plaza Italia.

A su vez, reiteraron que no se puede pescar en toda la extensión de la Costanera y que tampoco está permitido permanecer o circular del lado del río, más allá de las barandas de protección.

“Seamos responsables y colaboremos entre todos”, señalaron desde el Municipio, especialmente en relación al cuidado de menores.

Normas para quienes concurran con mascotas

Por otra parte, el Municipio recordó que continúa vigente la Ordenanza 1.285, que regula la actividad de paseadores y tenedores de mascotas.

En ese marco, solicitaron a quienes asistan a espacios públicos con animales que lo hagan utilizando correa y llevando elementos para la recolección de deposiciones fecales.