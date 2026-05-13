Qué dijo el abogado de la mujer acusada de disparar a jóvenes en Bella Vista

En un nuevo giro en la investigación por el presunto ataque a balazos contra un grupo de adolescentes en la localidad correntina de Bella Vista, la defensa de la mujer señalada rompió el silencio. El abogado Rafael Beltrán aseguró que, hasta el momento, no existe una acusación formal por parte de la Unidad Fiscal y que los procedimientos realizados tras la denuncia no arrojaron evidencias que vinculen a su clienta con el hecho.

Según detalló el letrado, tras la intervención policial se llevaron a cabo requisas personales, del vehículo y un allanamiento en el domicilio de la mujer, todos con resultados negativos. "No se halló armamento ni elementos que permitan avanzar con una imputación", explicó Beltrán, contradiciendo la versión de los tutores que denunciaron el episodio ocurrido el pasado sábado a la madrugada.

Críticas a las pruebas fílmicas

Uno de los puntos centrales del descargo de la defensa apunta a la calidad de las imágenes que se difundieron a través de redes sociales y medios locales. Beltrán afirmó que los registros de las cámaras de seguridad no permiten identificar con claridad ni la fisonomía de la persona al volante ni la patente del vehículo involucrado en la supuesta persecución.

“Mi defendida niega rotundamente las acusaciones de portación de arma y de haber realizado disparos”, sostuvo el abogado a RadioNord.

Si bien reconoció que existen indicios que la Justicia está evaluando, remarcó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar bajo el nuevo sistema procesal penal, el cual exige pruebas sólidas para citar formalmente a una persona.

"Una comerciante conocida"

En un intento por contrarrestar el relato de los padres de las víctimas —quienes habían señalado la existencia de antecedentes violentos—, Beltrán describió a su representada como una vecina destacada de la localidad. “Es una comerciante muy conocida aquí en Bella Vista, muy trabajadora, una señora de edad con hijos excelentes”, señaló, mencionando que la familia incluye a una exdirectora del hospital local y a un reconocido empresario.

El letrado insistió en que su clienta no posee antecedentes de violencia y que se encuentra a derecho mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos.