La UCP participará en ArteCo con un conversatorio sobre diseño, identidad cultural y sustentabilidad

La Universidad de la Cuenca del Plata participará, junto a la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, de la 8va edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo) con el conversatorio “El Diseño en Territorio”. El encuentro se realizará el 22 de mayo a las 18 en el salón auditorio del Museo de Arte Contemporáneo (MACC), sito en 9 de Julio esquina San Juan.

Desde ArteCo se trabaja en la visibilización de la escena artística visual del nordeste argentino y en la promoción de artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y gestores culturales. Con su octava edición se continúa consolidando como un espacio de encuentro, intercambio y proyección del arte contemporáneo en la región.

La propuesta de la UCP invita a reflexionar acerca de la articulación entre la identidad cultural, el arte textil y el diseño para la sustentabilidad, desde una mirada orientada al NEA. Participarán del conversatorio como disertantes la Lic. Romina Faure, directora de la carrera; Lic. Ludmila Strycek, docente; la Lic. Luciana Wandelow, egresada y adscripta y Agustina Ostriniuk, estudiante de la carrera.

La organización de la actividad se llevará adelante a través de un trabajo conjunto entre la universidad, el Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, ArteCo, el Gobierno de Corrientes, el Instituto de Cultura de Corrientes y el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Desde la UCP destacan que la propuesta surge en el marco de los proyectos de impacto regional que impulsa la carrera, con una mirada crítica sobre las prácticas de la industria contemporánea y una fuerte apuesta a las formas de producción colaborativas, responsables y vinculadas al territorio.

El conversatorio buscará generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el rol del diseño como medio de comunicación cultural y herramienta para la construcción de identidades. Asimismo, pondrá en valor los saberes textiles, los oficios tradicionales y el uso responsable de materias primas naturales propias del litoral.

Como eje central del encuentro, se fomentará el debate acerca de cómo construir una mirada sustentable del diseño desde el territorio, con el fortalecimiento de las identidades locales y sus formas de producción, en diálogo con las dinámicas globales contemporáneas.

La actividad está dirigida a la comunidad educativa de la Universidad de la Cuenca del Plata, referentes culturales, educativos, gubernamentales, medios especializados y público general interesado en las temáticas vinculadas al diseño, el arte y la sustentabilidad.

La participación es libre y gratuita con inscripción previa en www.actividades.ucp.edu.ar