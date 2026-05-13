Insfrán apuntó contra el libertario Paoltroni: "A vos no te va tan mal gordito"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, apeló este miércoles a una frase del fallecido expresidente Raúl Alfonsín para cruzar al senador libertario Francisco Paoltroni, quien viene insistiendo en el último tiempo con el pedido de intervención federal de esa provincia.

Durante un acto en la colonia Puesto Ramona, en General Belgrano, Insfrán apuntó contra quienes “cuando no pueden obtener un lugar por el apoyo del pueblo y el voto popular, pretenden utilizar atajos”.

“En este caso, con el pedido de intervención federal en la provincia, que es una absoluta barbaridad para un pueblo que lo más valioso que tiene es su paz social”, dijo el mandamás peronista en referencia al proyecto del senador libertario, aunque sin nombrarlo.

Y añadió: “Al final de cuentas, como dijo Raúl Alfonsín en una oportunidad, cuando le reclamaron en el sur por la hiperinflación, respondiéndole ‘A vos no te está yendo mal, gordito’; también yo le digo lo mismo a él: ‘A vos no te está yendo tan mal, gordito’”.

El gobernador formoseño se expresó en estos términos durante la inauguración de obras de ampliación y refacción en la escuela 366 “República del Perú”.

Cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel y enfrentado al asesor presidencial Santiago Caputo, el senador Paoltroni aun se mueve por el andarivel libertario.

Como senador presentó en abril pasado un proyecto en el que solicita la intervención federal de los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La frase de Alfonsín

La histórica respuesta de Alfonsín a un sindicalista que le reclamaba por la inflación tuvo lugar el 4 de agosto de 1987 en Chos Malal, en el norte de Neuquén.

Durante un acto, el dirigente Sergio Valenzuela le reprochaba por el precio de alimentos, a lo que el entonces presidente, visiblemente ofuscado, le respondió: “A vos no te va tan mal gordito”.

Valenzuela integraba una agrupación del club deportivo Alianza de Cutral Có. Años después, en 1993, y ya fuera del poder, Alfonsín se reunió con el dirigente sindical y le pidió disculpas públicamente.

(Con información de La Nación)