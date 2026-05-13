El rector de la Unne espera un fallo favorable de la Corte por el financiamiento educativo

Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que paralizó las principales capitales del país, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, encabezó este miércoles la sesión del Consejo Superior con un mensaje de agradecimiento y expectativa judicial.

El académico se refirió al expediente que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el Gobierno nacional busca frenar la Ley de Financiamiento.

"Ojalá la Corte Suprema pueda acompañar nuestro reclamo, como lo hizo el Poder Judicial en las dos instancias previas”, expresó Larroza ante los consejeros.

El rector destacó que el respaldo social recibido en las calles debe ser una motivación para mantener la excelencia académica y proteger el salario de los sectores más perjudicados: los docentes y no docentes.

Logro presupuestario: fondos para salud

En medio del conflicto salarial, Larroza anunció una noticia estratégica para las arcas de la institución: la Unne fue incorporada en los índices de distribución de fondos para hospitales universitarios.

Esto permitirá que la universidad acceda a partidas presupuestarias específicas dentro de la "Función Salud", un reclamo que la institución venía sosteniendo hace años para financiar sus áreas de atención y prácticas profesionales.

“Es un largo reclamo de la Unne. Nuestra Universidad debía ser incluida en estos índices”, señaló el Rector, quien destacó que esta incorporación otorga una previsibilidad necesaria para las facultades vinculadas a las ciencias de la salud.

Democracia interna y Asamblea Universitaria

La sesión también sirvió para oficializar la renovación de autoridades en las distintas unidades académicas. Larroza dio la bienvenida a los nuevos decanos y decanas de facultades como Medicina, Derecho, Veterinaria y Humanidades, entre otras, destacando la “armonía” del proceso electoral.

Este recambio de autoridades es el paso previo a la Asamblea Universitaria convocada para el próximo 16 de junio, fecha en la que se elegirá al Rector o Rectora que conducirá los destinos de la Unne durante los próximos cuatro años.

Reconocimiento a la docencia

En el marco de la defensa de la educación pública, el Consejo Superior aprobó una declaración impulsada por los gremios Adiunne y Codiunne.

A partir de ahora, la Unne reconocerá el 16 de abril como el "Día de la Docencia Universitaria", en conmemoración a la fecha de 2014 en que se aprobó el primer Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes de universidades nacionales en Argentina.