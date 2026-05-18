Grilla de ArteCo 2026 en Corrientes: fechas, sedes y artistas del circuito cultural

La capital correntina volverá a transformarse en el epicentro de las artes visuales del Nordeste con el lanzamiento de la grilla oficial del Circuito ArteCo 2026.

La propuesta, que actúa como un corredor expandido de la feria de arte contemporáneo más importante de la región, se desplegará entre el 21 y el 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC) como sede central, conectando museos públicos con espacios autogestionados y galerías privadas.

Organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes, la iniciativa comenzará a rodar formalmente desde el miércoles 20 de mayo. El circuito ofrecerá intervenciones urbanas, conciertos, debates teóricos y visitas guiadas destinadas a visibilizar la potencia estética y la identidad del Litoral.

Los puntos destacados del mapa artístico

La programación de este año descentraliza la oferta cultural a través de un entramado de espacios emblemáticos de la ciudad:

Centro Cultural Flotante (Costanera y Rioja): la artista Anísima presentará tres obras inéditas inspiradas en la cosmovisión guaraní y la fauna regional, con un correlato gastronómico de coctelería local. También será sede del encuentro fronterizo “Sintrópolis”.

Legislatura de Corrientes (Salta 545): el Salón de los Pasos Perdidos albergará una muestra homenaje y retrospectiva de Elsa Elena “Chela” Gómez Morilla , figura central de la plástica correntina.

Espacio de Memoria R19 (Av. 3 de Abril 51): presentará la muestra colectiva “Memorias Entrelazadas”, organizada por familiares y sobrevivientes de la última dictadura militar.

Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal (San Juan 634): inaugurará simultáneamente cuatro exposiciones, incluyendo esculturas de Lucas David Vera sobre la fe popular y un homenaje a Norma C. Capponcelli.

Música, performances y diseño de autor

El componente escénico e interdisciplinario tendrá un fuerte protagonismo en las jornadas de cierre. El domingo 24 de mayo, en el Hotel Marriott (Costanera Sur), se presentará “Matria Litoral”, una experiencia inmersiva que fusiona música electrónica, percusión con tacuaras y acrobacias a cargo de un colectivo liderado por Miuki Madelaire. En el mismo hotel, al mediodía, el artista Richar de Itatí realizará la performance de emplazamiento de la Virgen de la Canoa.

Por otra parte, la música sinfónica ingresará al circuito con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dirigida por Andrea Fusco, en el Hall del MACC el jueves 21. Asimismo, el Teatro Oficial Juan de Vera abrirá sus puertas para visitas guiadas con intervenciones de sus cuartetos de cuerdas y percusión.

En el plano de las tendencias emergentes, el Museo Casa Martínez combinará la muestra "Ñoty" del prestigioso artista Marcos Benítez con el desfile “CRUDO”, una pasarela dedicada exclusivamente al diseño de autor y las marcas con identidad regional, consolidando a ArteCo 2026 como una plataforma que excede las artes plásticas tradicionales para abarcar las industrias creativas en su totalidad.