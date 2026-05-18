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Campaña de inmunización

Vacunación en Corrientes: lugares y horarios para la dosis antigripal

Además, se realizarán operativos en escuelas y una nueva edición de "La Noche de las Vacunas" en la Plaza Cabral.

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 12:45

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes remarcó la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional y la inmunización antigripal, especialmente para los grupos de riesgo.

Las dosis están disponibles en los centros de salud de toda la provincia, con operativos especiales en escuelas y una nueva edición de "La Noche de las Vacunas" este viernes en la Plaza Cabral.

Grupos de riesgo: quiénes deben vacunarse

El ministro de Salud, Emilio Lanari Zubiaur, subrayó que la vacunación es la medida de prevención más efectiva.

Se recomienda la dosis antigripal obligatoria para:

  • Personal de salud y personas mayores de 65 años (quienes no requieren orden médica).
  • Personas gestantes (en cualquier mes de embarazo) y puérperas hasta 10 días tras el parto.
  • Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis con un intervalo de 4 semanas.
  • Personas de 2 a 64 años con patologías: enfermedades respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad o inmunodeficiencias (deben presentar orden médica).

Puntos de atención en Capital

Las dosis están disponibles de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en los siguientes puntos:

  • Estación Saludable Plaza Cabral.

  • Hospital de Campaña "Escuela Hogar" (exclusivo para mayores de 15 años).

  • Operativos territoriales en distintos barrios y comunidades.

Operativos en instituciones educativas

Esta semana se realizarán jornadas especiales de vacunación en colegios de la ciudad:

  • Escuela Centenario: lunes 18 de mayo (9 a 11 y 14 a 16) y miércoles 20 de mayo (mismo horario).
  • Jardín Salesiano: jueves 21 de mayo de 14:30 a 17 hs.
  • Jardín Semillitas del Centenario: viernes 22 de mayo (9 a 11 y 14 a 16 hs).

La Noche de las Vacunas

Para facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir en horario administrativo, el viernes 22 de mayo se realizará una nueva jornada de La Noche de las Vacunas.

La atención será de 18 a 22 horas en la Estación Saludable de la Plaza Cabral.

Los interesados deben concurrir con su DNI y el carnet de vacunación correspondiente.

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