Corrientes: éxito total de los talleres gratuitos para preservar oficios tradicionales

Con el objetivo de proteger el patrimonio cultural vivo de la provincia, el Instituto de Cultura de Corrientes lanzó más de diez talleres gratuitos destinados a la transmisión de técnicas ancestrales.

La iniciativa, que se desarrolla en la Capital y tres localidades del interior, agotó rápidamente sus cupos, demostrando el fuerte compromiso de la comunidad por mantener vigentes oficios como la talabartería, la orfebrería y el tejido tradicional.

Preservar el saber: la Escuela de Artes y Oficios

El programa se presenta como una política cultural estratégica para evitar la desaparición de técnicas que definen la identidad correntina.

El eje central es el vínculo directo entre maestros artesanos y aprendices, asegurando que el conocimiento sobre las materias primas y los procesos de creación pase a las nuevas generaciones.

Estos espacios no solo funcionan como centros de formación, sino también como puntos de encuentro para fortalecer el tejido social y valorizar el trabajo manual como una expresión de orgullo regional.

Sedes y modalidad de trabajo

Los talleres tienen una duración de tres meses (de mayo a julio), con una carga de cuatro horas semanales.

Las actividades se distribuyen en puntos clave de la provincia:

Capital: Museo de Artesanías Tradicionales (MAT).

San Miguel: Centro Cultural de San Miguel.

Loreto: Salón de Artesanos.

Concepción del Yaguareté Corá: Centro Cultural Marily Morales Segovia.

Maestros y disciplinas destacadas

El programa cuenta con referentes de gran trayectoria en diversos rubros.

Entre los talleres dictados se encuentran:

Textiles: tejido de lana y algodón (Alicia Pintos) e hilado de lana cruda (Susana Esquivel).

Cueros y Metales: talabartería en cuero crudo y suela cincelada (Diego Gómez y Marcelo Quintana) y orfebrería en plata y metal (Laura y José Costa).

Maderas y Fibras: tallado en madera e imaginería (Damián Duarte, Luciano Delgado y Alejandro Moreira), encuadernación (Mónica Núñez) y diversas técnicas de cestería en fibra vegetal, ysipó, palma y espartillo.

Inscripciones y lista de espera

Debido a que la demanda superó ampliamente las expectativas, los cupos para participar se completaron en tiempo récord.

No obstante, el Instituto de Cultura mantiene abierta una lista de espera para cubrir posibles vacantes que surjan por inasistencias durante el cursado.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT) al teléfono: 3794-298918.