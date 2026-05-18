Valeria Pavón adelantó una ley para prevenir violencias extremas en las escuelas y redes sociales

La diputada provincial Valeria Pavón aseguró en el programa “O sea… digamos”, de El Litoral, que la agenda legislativa debería enfocarse más en problemáticas vinculadas a jóvenes, violencia, empleo y educación, y sostuvo que algunos debates dentro de la Cámara de Diputados se encuentran alejados de las preocupaciones actuales de la sociedad.

“La agenda social, especialmente para los jóvenes, hoy pasa por otro lado”, afirmó, al cuestionar que recientemente en Diputados se debatieran temas vinculados al pasado reciente argentino en lugar de problemáticas actuales.

Críticas a sectores de la oposición

Consultada sobre el rol opositor dentro de la Cámara, Pavón sostuvo que existen posturas críticas necesarias, aunque diferenció entre una oposición constructiva y otra enfocada en la exposición pública.

“Me parece que solamente es una oposición para tener cámara o micrófono”, expresó, al cuestionar posicionamientos que, según indicó, priorizan el impacto comunicacional por encima del debate legislativo.

En este sentido, apuntó contra dirigentes que integraron alianzas oficialistas durante años y hoy cuestionan gestiones anteriores.

Sin embargo, también reconoció el valor del intercambio parlamentario: “Las miradas integrales son importantes y las críticas constructivas son bienvenidas”.

Respaldo a la gestión de Juan Pablo Valdés

La legisladora también destacó el inicio de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés y valoró la incorporación de funcionarios jóvenes.

“La gestión de Juan Pablo es tremenda”, afirmó, al considerar que existe una mirada estratégica orientada a atraer inversiones, gestionar recursos y fortalecer la economía provincial.

Además, sostuvo que Corrientes atraviesa un contexto complejo por la disminución de recursos vinculados al consumo, aunque remarcó que la administración provincial logró sostener estabilidad.

“Estamos pensando en los puestos de trabajo, en maximizar la producción y focalizarnos en la economía”, señaló.

La ley que impulsa para prevenir violencias extremas

Uno de los principales anuncios realizados por Pavón estuvo relacionado con un proyecto legislativo que ya cuenta con despacho y busca crear un Sistema Provincial de Prevención de Violencias Extremas en Ámbitos Educativos y Digitales.

La diputada explicó que la iniciativa pretende detectar señales tempranas, prevenir situaciones de violencia y fortalecer la participación familiar en el acompañamiento de niños y adolescentes.

“La violencia que se maneja en entornos digitales es tremenda”, sostuvo al advertir sobre agresiones, hostigamiento y exposición que atraviesan jóvenes a través de redes sociales.

Según detalló, el proyecto trabajará principalmente junto al Ministerio de Educación, aunque contempla una mirada integral donde intervengan familias, escuelas y Estado.

“La familia tiene que hacer su trabajo como elemento clave en la prevención”, afirmó.

Pavón aclaró que la iniciativa no contempla sanciones, sino herramientas de prevención, capacitación y abordaje temprano.

Además, destacó que el proyecto se construye con aportes tanto del oficialismo como de legisladores opositores.

“Esto afecta a todos los correntinos y es importante trabajar en conjunto”, concluyó.