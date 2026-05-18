La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, dio positivo en un control de alcoholemia durante los operativos vehiculares desplegados en la capital el pasado viernes por la noche en la zona de la Rotonda de la Virgen.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso a El Litoral, el test de medición arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Retención del vehículo y el operativo de viernes

El hecho se registró en horas de la madrugada cuando agentes de la Dirección de Tránsito interceptaron el vehículo en el que se trasladaba la titular del área cultural.

Tras dar positivo el examen con 1,5 g/l, los inspectores procedieron a la retención preventiva del automóvil, el cual fue trasladado en grúa hacia los galpones de depósito municipal.

Fuentes municipales señalaron este medio que el operativo se realizó sin inconvenientes ni resistencia de los implicados.

Multa para recuperar el vehículo

Tras pasar el fin de semana con el coche secuestrado por las autoridades locales, la funcionaria se presentó este lunes por la mañana en las oficinas del Tribunal de Faltas municipal para regularizar su situación.

Para poder obtener la orden de liberación de su vehículo, Sánchez debió abonar una multa de $665.000, precisaron las mismas fuentes a este medio.