Igualdad de oportunidades: el plan de Corrientes para acompañar a egresados rurales

A través del proyecto “Mi voz cuenta”, el Ministerio de Educación y el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes formalizaron una alianza estratégica para acompañar a los estudiantes de escuelas rurales en su transición al mundo adulto.

La iniciativa ofrece talleres de orientación vocacional, armado de CV y estrategias de búsqueda de empleo, buscando que la distancia geográfica no sea un obstáculo para el desarrollo profesional de los jóvenes correntinos.

Herramientas para el egreso y el futuro laboral

El convenio de reciprocidad, firmado por la ministra de Educación, Ana Miño, y el subsecretario de Producción, Juan Pomar, pone el foco en los estudiantes secundarios del interior provincial que están próximos a finalizar sus estudios.

El programa contempla una serie de talleres prácticos y participativos diseñados para facilitar la inserción laboral y la continuidad pedagógica:

Orientación vocacional: ayuda para definir trayectorias educativas.

Capacitación laboral: técnicas para el armado de currículum vitae y preparación para entrevistas de trabajo.

Información estratégica: acceso a ofertas educativas vigentes y estrategias de búsqueda de empleo.

Igualdad de oportunidades y arraigo

La ministra Ana Miño destacó la importancia de haber pensado específicamente en el alumnado rural: “Esta propuesta es fundamental para quienes están pensando qué van a estudiar o qué van a hacer en el futuro”, señaló.

Por su parte, el subsecretario Pomar explicó que el objetivo central es que los jóvenes puedan elegir en qué ámbitos desarrollarse aprovechando las herramientas que el Gobierno de la Provincia ya tiene disponibles.

El proyecto no solo busca fortalecer capacidades técnicas, sino también promover el arraigo rural. Al brindar formación de calidad en el territorio, se incentiva a que los jóvenes vean en su comunidad local una oportunidad de crecimiento, valorizando el trabajo y el emprendimiento rural como motores de desarrollo local.

Fortalecimiento de la educación técnica y profesional

Con esta acción, el Gobierno provincial busca eliminar la brecha de oportunidades entre la Capital y las zonas rurales.

Al dotar a los chicos de capacidades blandas y conocimientos sobre el mercado laboral actual, se asegura que el talento del interior tenga el respaldo institucional necesario para construir un futuro exitoso sin necesidad de migrar por falta de orientación.