Corrientes: millonaria multa a un productor por fallas en el traslado de ganado

La Policía de Corrientes informó que secuestró ganado en un control realizado en Gobernador Virasoro, el transporte presentó irregularidades en la documentación requerida.

El operativo se llevó a cabo en el marco de las recorridas preventivas y controles vehiculares que realiza la Policía Rural en la zona de Gobernador Virasoro, sobre la Ruta Provincial N° 37.

Los efectivos interceptaron un camión marca Volkswagen que realizaba el traslado de hacienda bovina para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Inconsistencias en el ganado transportado

Al momento de realizar la inspección física de la carga y compararla con el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), los uniformados detectaron anomalías técnicas, pues tres de los animales transportados presentaban una marca de fuego distinta a la que figuraba legalmente en el documento de transporte.

Ante la falta de coincidencia, se procedió a demorar la carga para una verificación más exhaustiva de la procedencia de los ejemplares.

Resolución y sanción administrativa

Posteriormente, el propietario de los animales se presentó ante las autoridades de la Unidad Especial.

Aunque logró acreditar la procedencia legítima del ganado mediante la exhibición de títulos de marca y guías de campaña, la desprolijidad documental no fue pasada por alto.

La situación fue encuadrada como una infracción al artículo 82° del Código de Faltas de Corrientes, lo que derivó en las siguientes medidas: