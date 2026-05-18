La Unne celebra su 70° aniversario con "La Posta Folklórica" en el Campus Cabral

En el marco de las celebraciones por su 70° aniversario, la Universidad Nacional del Nordeste invita a la comunidad a participar de “La Posta Folklórica”.

El evento, organizado por el Coro del Centro Cultural Universitario (CCU), se llevará a cabo el 29 de mayo en el Campus Cabral y contará con la actuación de músicos y bailarines seleccionados de diversas unidades académicas, además de propuestas gastronómicas de estudiantes emprendedores.

Un festejo con ADN universitario

La propuesta surge como una iniciativa para integrar a toda la familia de la Unne en el camino hacia sus siete décadas de vida.

La cita es el próximo 29 de mayo desde las 19 en el Campus Cabral (Juan Bautista Cabral 2139), con entrada libre y gratuita para todo el público.

El evento reunirá una variada grilla que incluye grupos vocales instrumentales, coros, ballet y solistas, todos unidos bajo el género folklórico.

Además, los asistentes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas a cargo de estudiantes emprendedores de la institución.

Selección de talentos y grilla confirmada

Para conformar la cartelera, se realizó una convocatoria abierta en todas las facultades y dependencias.

Un jurado de docentes de los talleres del CCU fue el encargado de elegir a los representantes que subirán al escenario:

En música: Se presentarán Ramiro Becerro (Derecho), Herencia Montaraz (Agrarias), Pulso chamamecero (Kinesiología), Jorge Quiroz (Asuntos Sociales), Facundo Giménez (Derecho), el dúo de Fabrizio de Jesús y Lucila Echavarria (Ingeniería), Identidad Chamamé (Derecho) y Pamela Gonzalez (FACENA y Humanidades).

Se presentarán Ramiro Becerro (Derecho), Herencia Montaraz (Agrarias), Pulso chamamecero (Kinesiología), Jorge Quiroz (Asuntos Sociales), Facundo Giménez (Derecho), el dúo de Fabrizio de Jesús y Lucila Echavarria (Ingeniería), Identidad Chamamé (Derecho) y Pamela Gonzalez (FACENA y Humanidades). En danza: Participarán las parejas y grupos integrados por Diego Casafú y Nahiara Barrios Quiroz (Criminalística), Ariana Pereyra (Derecho), Brenda Ayelen Ruiz (Criminalística), Diego Barrios (Agronomía), Munay Danza (FACENA) y la pareja Maidana–Cabrera del taller del CCU.

Participación de los talleres del CCU

Además de los artistas seleccionados por convocatoria, el festival contará con la participación especial del Coro de la Universidad, el taller de danzas folklóricas, música popular y el área de teatro del CCU.

Esta "Posta" busca revalorizar el talento artístico que convive diariamente en las aulas de Derecho, Agrarias, Kinesiología e Ingeniería, entre otras, transformando el campus en un espacio de celebración e identidad regional.