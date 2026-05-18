Tragedia en Corrientes: va a juicio el caso del coche narco que atropelló y mató a una maestra

La causa por el contrabando de marihuana que derivó en la muerte de una joven docente en la localidad de Santo Tomé llegará a juicio el próximo martes 26 de mayo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Los acusados son Miguel Ángel Da Rosa y Marcelo Raúl Ferreyra, quienes están imputados por haber participado en una maniobra de transporte de estupefacientes y por el hecho vial que terminó con la vida de Manuela Jacqueline Ponce, de 21 años.

Una huida narco a toda velocidad y un impacto letal

El episodio ocurrió el 22 de mayo de 2024. De acuerdo con la investigación, Ferreyra conducía un automóvil Renault Fluence en el que transportaba aproximadamente 280 kilos de marihuana cuando, en medio de una huida tras ser detectados por las autoridades, atropelló la motocicleta que manejaba la joven docente.

A raíz del impacto, Ponce sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Según la reconstrucción del caso, luego del choque Ferreyra abandonó el Renault Fluence y continuó la fuga a bordo de un Chevrolet Prisma conducido por Da Rosa. Ambos fueron posteriormente detenidos por las fuerzas de seguridad.

El juicio oral y público se realizará en la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se analizarán las responsabilidades de los acusados tanto en la maniobra de narcotráfico como en el hecho que causó la muerte de la joven.

La causa generó una fuerte conmoción en Santo Tomé y en distintos sectores de la comunidad educativa correntina, debido a la muerte de la docente de 21 años durante la persecución vinculada al traslado de droga.