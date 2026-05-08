En Corrientes se define el Campeonato Argentino 2025/26

La Gran Final del Campeonato Argentino de Triatlón 2025-2026 se concretará este sábado en la ciudad de Corrientes. Los mejores exponentes de la disciplina del país estarán presentes para buscar el título, el mejor lugar en el ránking, la clasificación para el Sudamericano y la conformación del seleccionado nacional para le Panamericano.

En la costanera capitalina, desde las 8 hs. competirá en las categorías Élite y Grupos de Edad, bajo las distancias Sprint y Super Sprint, en modalidades de Ruta y MTB.

La prueba consiste en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 km de pedestrismo para la categoría Sprint. En tanto que para los menores, de 12 a 16 años, las distancias se reducen un 50%.

Para las categorías mayores, la prueba de natación será desde la playa Malvinas 1 a la Playa Arazaty, mientras que para los menores será un circuito boyado frente a la segunda. Tanto la prueba de ciclismo como pedestrismo, será en la costanera.

De acuerdo a las inscripciones, se espera la participación de 167 atletas que llegaron a Corrientes desde 17 provincias.

“Corrientes tuvo, a lo largo de su historia, desde que existimos como Federación, hace más de 40 años, diferentes fechas de campeonatos nacionales, sin embargo será la primera vez, que con este formato, reciba a la fecha final”, comentó Orlando Eugenio Arauz, presidente de la Federación Argentina de Triatlón que llegó a la ciudad para estar presente en el gran premio coronación.

“La competencia tendrá un circuito natural y también urbanístico muy importante para nuestro deporte, ideal para la práctica del triatlón”, resaltó el dirigente al hablar sobre el entorno natural donde se competirá.

Desde la Fundación Fundheg, co-organizadora del evento junto a la Federación Argentina de Triatlón, enfatizan que el impulso de estas actividades busca fortalecer no solo el rendimiento deportivo, sino también el bienestar y la salud mental como pilares fundamentales del cuidado personal.

Por la realización de esta prueba, la Costanera, desde Pellegrini Pellegrini hasta la avenida Romero permanecerá cerrada al tránsito vehicular de 7 a 13 hs.

