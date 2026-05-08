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Siniestro vial múltiple en Corrientes: tres motos chocaron en la avenida Maipú

Una mujer debió ser inmovilizada en la pierna antes de ser trasladada al hospital.

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 08:57
Foto: Radio Sudamericana.

Se produjo un choque múltiple entre motocicletas en la ciudad de Corrientes, sobre la avenida Maipú. El siniestro ocurrió esta mañana, a la altura de la planta procesadora de cemento, y cuatro personas resultaron heridas.

Cómo ocurrió el choque múltiple

De acuerdo a la información disponible, el hecho comenzó cuando dos motos chocaron por causas que aún se intentan determinar. Tras este impacto inicial, una mujer del Servicio Penitenciario se detuvo para asistir a los heridos y comunicarse con el 911. Sin embargo, mientras realizaba el pedido de ayuda, otro motociclista la embistió.

Según los testigos, la luz del sol en una curva habría dificultado la visibilidad de los conductores. Como consecuencia del accidente, la mujer debió ser inmovilizada en una pierna antes de ser trasladada al hospital.

Con información de Radio Sudamericana. 

 

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