Regatas y San Martín buscan afirmarse en otra edición del clásico

En el amanecer de la temporada 2024/25 llega una nueva edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En el estadio José Jorge Contte, este domingo desde las 20.10, Regatas recibirá a San Martín.

Cuando se entró en el segundo mes de la competencia, Regatas acumula 2 triunfos y cuatro derrotas, mientras que San Martín también tiene dos victorias, pero una sola derrota.

Luego de la final que protagonizaron en el Interligas 2024 con un claro triunfo de Regatas sobre San Martín en el estadio ubicado en el parque Mitre, cambió la realidad de los equipos.

Regatas comenzó la Liga con una buena victoria sobre Instituto en Corrientes, sin embargo después cosechó cuatro derrotas consecutivas y recién pudo cortar esa racha, el último viernes cuando venció a Unión de Santa Fe.

Los conducidos por Fernando Calvi mostraron un buen trabajo defensivo, mientras que en el ataque encontraron con el regreso de Charles Thomas un jugador desequilibrante cerca del aro.

Además, Fabián Ramírez Barrios, que estuvo ausente en los primeros cuatro juegos, tomó protagonismo en la ofensiva y también mejoraron los porcentajes de efectividad.

Para el encuentro de este domingo, está en duda la presencia de Federico Elías debido a una lumbalgia, y no seguirá ausente Myles Cartes quién debió regresar a su país por problemas personales.

El inicio en la presente Liga para San Martín fue con una dura derrota contra Instituto. Después llegaron las victorias frente a Unión de Santa Fe y contra Oberá Tenis Club (le quitó el invicto) con una producción en claro progreso. Todos los partidos fueron en condición de local.

El equipo que tiene como DT a Gabriel Revidatti sustenta su juego en la defensa y en ataque mostró, en la última presentación, buenos aportes de sus extranjeros Manny Payton y Bryan Carabalí en el ataque.

En el antecedente inmediato entre Regatas y San Martín, en la final del Interligas, el Fantasma se llevó la victoria 71 a 62 con un dominio prácticamente de principio a fin. La defensa fue la bandera de Regatas que después tuvo variantes para atacar y mostró la jerarquía de su plantel en momentos claves.

Luego del clásico, los dos equipos correntinos tendrán como rival a La Unión de Formosa.

San Martín recibirá al conjunto formoseño el miércoles 6 y Regatas se presentará en el estadio Cincuentenario el domingo 10.