Los Bréard en Corrientes: Del militar francés al gobernador Valdés

Nacido en el seno de una familia burguesa, Pierre (Pedro) Bréard nació en Luneray, departamento Sena Marítimo, Francia, el 10 de junio de 1789. Ingresó al ejército y estuve cercano a Napoleón, incluso acompañándolo en la campaña a Rusia…….pero todo cambió en su vida después de Waterloo, por lo que debió exiliarse para salvar su vida, recalando en el Río de la Plata en 1817. En Buenos Aires trabó amistad con el cónsul francés, Tomás Leloir –antepasado del Premio Nobel- y con un grupo de connacionales formó una compañía para “comerciar frutos del país”, entre Asunción y Buenos Aires.

Es así como en 1819 se asienta en Corrientes, dedicándose también a las faenas rurales y viviendo las vicisitudes de las guerras civiles. Fue un referente para muchos franceses, como Alcides D’Orbigny o Amado Bonpland, y murió siendo Juez de Paz de la colonia San Juan en 1861. Casado con Rafaela Contreras, tuvo varios hijos, entre ellos, Eugenio (1835-1897), que se dedicó al transporte de mercancías y tuvo actividad política en San Cosme, en la Unión Cívica y en el partido Liberal. Casado con Sofía Falcón, fueron padres, entre otros, del Dr. Eugenio E. Bréard, notable jurisconsulto, magistrado y político, nacido en la casa familiar de Santa Ana de los Guácaras –conocida como el Museo de la Tradición- el 29 de marzo de 1861. Este pueblo está en deuda con el Dr. Bréard, ya que a su hijo más ilustre no lo recuerda allí ninguna calle, plaza o escuela.

Eugenio E. Bréard se recibió de abogado y doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, siendo un alumno dilecto de José Manuel Estrada. Vuelto a Corrientes ejerció la profesión y ocupó cargos en la magistratura, siendo juez federal en Formosa y, luego, en Misiones –donde enfrentó al gobernador federal Juan José Lanusse, en defensa de los intereses provinciales-. Miembro destacado del partido Autonomista, fue cuatro veces diputado nacional y vicegobernador de la provincia, de 1913 a 1917, fruto de un acuerdo con el partido Liberal, acompañando lealmente al gobernador Mariano I. Loza. Hombre de palabra y de fuertes convicciones, se negó a jurar como gobernador ante una oscura maniobra que quisieron llevar a cabo los vidalistas, lo que le valió la ruptura con el histórico caudillo Juan R. Vidal, por lo que formó el partido Autonomista “de Principios”. Con el correr de los años, Vidal, en un hecho inusual, fue hasta la casa de Bréard a buscar la reconciliación política, y se produjo la reunificación partidaria. Fue, también, el presidente fundador, en 1926, del Colegio de Abogados de Corrientes.

En 1887 se había casado con Juana Lotero, descendiente de familias fundadoras de la provincia, con quien tuviera seis hijos, entre ellos, F. Omar Bréard, periodista y Vice Rector del Colegio Nacional de Corrientes, a quien muchas generaciones recuerdan; Saúl Bréard, militar, abogado y deportista, quien fuera diputado provincial autonomista y que muriera muy joven en 1936, y J. Noel Bréard, quien abandonara las filas autonomistas para integrarse al radicalismo de la Junta Renovadora –que encabezaba J. Hortensio Quijano-, donde fuera diputado provincial, juez federal de Corrientes y camarista federal en Buenos Aires, a donde falleció en 1952. Uno de sus nietos es el Dr. Noel Eugenio Bréard, actual senador provincial, quien anteriormente fuera diputado provincial y nacional y que hubo de ser el tercer gobernador radical, en 1993, sino hubiera ocurrido el bochornoso episodio de un elector radical sobornado por el menemismo.

La rama de Ituzaingó

Ramón Bréard (1846-1933), uno de los nietos del Capitán francés Pedro Bréard, formó una prolífica familia en Ituzaingó con Pilar Vargas, con 9 hijos, entre los que mencionaremos a Miguel y a Ildefonsa. Miguel Gerónimo Bréard, casado con Victoria Oporto, fue padre de a) Hemilce Bréard, casada con Raúl A. López, fueron padres, entre otros, de Miguel López Bréard, diputado provincial por el desarrollismo, destacado historiador y folklorista, un referente de la cultura guaraní y b) Elda Bréard, dirigente justicialista, casada con Roberto Mosqueda, quien fuera Intendente de Ituzaingó, son padres de Juana Mosqueda, también dirigente justicialista, casada con Manuel Valdés, Intendente radical de Ituzaingó. El matrimonio Valdés-Mosqueda tiene tres hijos, entre ellos, Gustavo A. Valdés, diputado nacional y dos veces gobernador de Corrientes, y Juan Pablo Valdés, Intendente de Ituzaingó y flamante gobernador de la provincia, ambos proveniente de las filas de la Unión Cívica Radical.

La otra hija mencionada, Ildefonsa (“Foncha”) Bréard, fue la primera mujer Intendente de Ituzaingó, y de toda la provincia de Corrientes, en 1963. Estaba casada con Lucio Ramón Galarza, quien fuera diputado provincial y dirigente autonomista, al igual que su mujer.

Tuvieron 13 hijos, con numerosa descendencia, muchos de los cuales han sido Intendentes de Ituzaingó o legisladores, como la actual senadora provincial Silvia Galarza, que presidiera el partido Autonomista. Una de las hijas de Ildefonsa, Zulema Galarza, casada con Federico G. Puerta, fueron los padres del Ing. Federico Ramón Puerta, gobernador de Misiones, senador nacional y luego Presidente de la Nación en 2001. Posteriormente fue Embajador en España y es padre de Pedro Puerta, diputado provincial en Misiones.

Proveniente de distintas ramas, también han incursionado en política Eugenio González Bréard, liberal, cinco veces Intendente de Colonia Liebig, Carlos Eugenio Yanzi, diputado provincial por el MID, Lucio A. Portel, diputado provincial autonomista, Manuel A. Sussini, senador provincial por Compromiso Correntino, y Emilio Bréard y Gastón Eugenio Bréard, actuales subsecretarios del gobierno provincial.

Como hemos visto, la familia Bréard está comprometida con el quehacer político, habiendo sus vástagos militado en casi todas las fuerzas provinciales.

Asimismo, se han destacado otros, independientemente de su filiación política, como Eugenio I. Bréard, campeón mundial de automovilismo y presidente de Parques Nacionales durante la administración de Mauricio Macri, Guillermo MacLoughlin Bréard, político liberal y académico, presidente fundador del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, Marcelo Bréard, autonomista, dirigente promotor de la raza Bradford, quien fuera Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, y el Coronel Eusebio G. González Bréard, jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Raúl Alfonsín.