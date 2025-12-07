Corrientes: colectivo chocó a ciclistas sobre RN 12, dejó a un hombre en grave estado

Dos ciclistas fueron impactados por un colectivo durante la noche del sábado sobre Ruta Nacional N° 12 de Corrientes. Uno de ellos sufrió graves heridas.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado sobre el kilómetro 1.173 de RN 12, cuando un colectivo de la empresa Transmar, que circulaba en sentido Ituzaingó a Capital, impactó por detrás a dos ciclistas que iban en el mismo sentido.

Tras el accidente, se pidió la presencia de personal de emergencias, quienes evaluaron la situación de cada ciclista.

Un hombre mayor de edad, sufrió graves lesiones tras el impacto del vehículo por lo que debió ser trasladado de urgencia hacía el hospital de Itá Ibaté. En tanto que una mujer, mayor de edad, sufrió lesiones leves, siendo ingresada en el hospital de Berón de Astrada.

En el lugar trabajó personal de Yahape, quienes acudieron al llamado tras el accidente. En tanto que se realizaron las tareas correspondientes por parte de los peritos, mientras que en el lugar se diligenciaron los trámites del caso.