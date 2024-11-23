Nordeste define frente a Mar del Plata su pase a semifinales

La denominada etapa Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby se pondrá en marcha este domingo en Mar del Plata. Serán tres jornadas para definir la temporada 2024 del torneo que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Durante la primera jornada del Concentrado, este domingo, se cerrará la etapa clasificatoria y Nordeste se medirá con el seleccionado local en la búsqueda de las semifinales por el ascenso.

El partido, que forma parte de la zona 4 - Ascenso, se jugará desde las 10 en las instalaciones del club San Ignacio de la ciudad balnearia. Por el mismo grupo, pero desde las 15, se medirán San Juan y Chubut.

Mar del Plata lidera la posiciones con 10 puntos, Nordeste tiene 5, Chubut 4 y San Juan 1.

Los dos primeros avanzarán a las semifinales en la lucha por el ascenso y se cruzarán con los equipos de la zona 3: Chile, Alto Valle, Santiago del Estero y Uruguay.

El representativo de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) viajó a Mar del Plata con un triunfo como local frente a San Juan 20 a 18 y una derrota como visitante contra Chubut 46 a 43.

En los dos partidos, los conducidos por Ricardo Camacho, tuvieron inicios con dudas y desaciertos, pero mostraron reacción en el complemento.

Para llegar a las semifinales por el ascenso, sin depender de otro resultado, Nordeste necesita el triunfo.

La segunda jornada del Concentrado, así denominado porque los 16 seleccionados que participan del torneo juegan en la misma ciudad, será el miércoles 27 y la definición de todos los puestos será el domingo 1 de diciembre.

Para esta instancia, el seleccionado de Nordeste viajó con estos jugadores: Lautaro Alcalá, Francisco Arias, Juan Armoa, Francisco Azula, Maximiliano Bernard, Jeremías Bieski Bejuk, Valentino Birocco, Joaquín Carballo Chilissi, Baltazar Castillo Ódena, Valentín Cocomarola, Mirco Dalmasso, Fabricio Encina, Sebastián Gómez Moreno y Gael Grachot.

El plantel se completa con Augusto Guglielmone, Esequiel Ibarra, Benjamín Micmacher, Franco Milezzi, Emiliano Piragine, Yoshitari Quiñones, Lucas Romero Bieber, Diago Romero, José Ruiz Díaz, Lucas Sangiorgio, Lucas Schiavi, Facundo Solari, Lautaro Sosa y Máximo Spessot Zacoff.