Huracán recibe a Belgrano de Quitilipi por la ida de la segunda fase

El Torneo Regional Federal Amateur de fútbol comienza a transitar las rondas eliminatorias camino a los cuatro ascensos disponibles en la temporada.

La segunda fase en la Región Litoral Norte se pondrá en marcha este sábado con el partido que sostendrán Huracán Corrientes y General Belgrano de Quitilipi.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio José Antonio Romero Feris ubicado en el barrio Berón de Astrada de la capital correntina y será arbitrado por Juan Hernández de Resistencia. La revancha está prevista para el próximo fin de semana en el interior de Chaco.

Huracán Corrientes llegó a esta instancia como uno de los mejores segundos de las zonas de tres equipos. “Alcanzamos el primer y más importante de los objetivos”, sostuvo el entrenador del azulgrana, Alfredo Villegas.

Durante la ronda de grupos, el equipo capitalino sumó 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En la última presentación, venció como visitante a Central Goya.

Respecto al último juego, habrá una variante en la formación titular. Ingresará Erik Mateo y la duda pasa por saber quien dejará el equipo: Mario Caram o Julián Romero.

Los once iniciales serían Brian Ruiz Díaz Benítez; Julián Romero o Mario Caram, Facundo Lallana, Damián García, Juan Javier Romero; Erick Mateo, Héctor Zabala, Rodrigo Lannuzzi; Julio Montero; Germán Strillevsky y Joel Acuña.

“Estamos con confianza. El grupo está consolidado, unido y consustanciado con los objetivos trazados”, agregó el entrenador.

Belgrano, por su parte, llega a esta instancia con una campaña similar a la de Huracán. Quedó segundo en su grupo y acumuló 7 puntos en 4 partidos. Como visitante está invicto. Empató un partido y ganó el restante.

También este sábado, pero desde las 17.30, Río Teuco de Pampa del Infierno recibirá Sportivo Pampa de Pampa del Indio.

Los otros cruces de la segunda fase de la Región Litoral Norte se jugarán el domingo. San Lorenzo de Monte Caseros visitará a La Cantera de Posadas. En tanto que Deportivo Municipal de La Leonesa recibirá a Talleres de Clorinda.

En la tercera fase esperan 12 equipos, entre los cuales están el Deportivo Mandiyú, Empedrado de Corrientes y Belgrano de Curuzú Cuatiá.