Williams confirmó que Colapinto correrá en Las Vegas

La escudería Williams confirmó que el piloto argentino Franco Colapinto correrá este domingo en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pese al accidente que había sufrido en la tanda de clasificación.

A través de un comunicado, la escudería ratificó que Colapinto superó la revisión médica y fue autorizado a participar de la competencia, que se llevará a cabo este domingo desde las 3.00.

"La salud de Franco es nuestra principal prioridad y nos sentimos aliviados de que esté lo suficientemente bien como para competir después de un incidente tan importante", afirmaron los responsables del equipo británico en la nota.

Además, remarcaron que "Estamos muy agradecidos a nuestro increíble equipo de garaje por su arduo trabajo durante la noche para reparar el auto de Franco y a nuestros fanáticos y socios por su continuo apoyo. Hemos aprovechado para hacer algunos cambios en la puesta a punto durante la reparación".

De todas maneras, Colapinto deberá largar la carrera en el circuito callejero de Las Vegas, desde la zona de boxes.

El joven piloto había protagonizado un accidente durante la clasificación, que dañó notoriamente su monoplaza, sin embargo fue reparado en tiempo y forma por los mecánicos.

El argentino, quien estaba realizando una gran actuación, chocó contra una pared en la curva 16 y destruyó parcialmente su auto.