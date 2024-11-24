Lautaro Midón ingresó al cuadro principal del Challenger de Temuco

El tenista correntino Lautaro Midón evitó disputar la clasificación e ingresó de forma directa al cuadro principal del Challenger de Temuco, Chile. Este certamen pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 100, y se juega sobre las canchas rápidas del Estadio German Becker.

Midón (396 en el ránking de la ATP) debía disputar la qualy, sin embargo por la baja de algunos protagonistas, ingresó como alternativo al cuadro principal.

El sorteo determinó que en la primera ronda del certamen chileno, enfrentará, el martes, a un jugador surgido de la clasificación.

Para Midón (20 años) será su décimo challenger del año, en otros dos quedó en la clasificación. Viene de jugar en el Challenger de San Pablo, donde después de superar la qualy, perdió en primera ronda.

Aleksandar Kovacevic, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Francisco Comesana son los principales candidatos para quedarse con el campeonato chileno.