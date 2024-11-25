Monzón debutó con un triunfo en Santiago de Chile

El tenista correntino Ignacio Monzón (693 en el ránking de la ATP) debutó con un triunfo en el M15 de Santiago de Chile y avanzó a la segunda ronda del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo.

En el partido más extenso de la jornada, duró 3 horas y 21 minutos, el correntino de 26 años superó a Manuel Mouilleron Salvo (21 años y 1556 en el escalafón mundial) por 6-4, 5-7 y 6-2.

Fue el tercer triunfo que consiguió Monzón sobre Mouilleron Salvo en el circuito. Los otros dos triunfos también fueron en futures: uno en Quillota, Chile, y el otro en Krsko, Eslovenia.

En la segunda ronda del certamen chileno que reparte 15 mil dólares en premios y puntos para el ránking, Monzón enfrentará al vencedor del partido que sostendrán este martes el peruano Li Christopher y el chileno Benjamín Torrealba.

Monzón también jugará el cuadro de dobles en el M15 de Santiago. El correntino hará dupla con Leonardo Aboian y parten como principales favoritos.

Por la primera ronda, todavía sin programación oficial, se medirán frente a Felipe de Dios y Juan Estévez.