TENIS

Monzón debutó con un triunfo en Santiago de Chile

Para superar la primera ronda, el correntino necesitó de 3 horas y 21 minutos de juego.

Por El Litoral

Lunes, 25 de noviembre de 2024 a las 21:45

El tenista correntino Ignacio Monzón (693 en el ránking de la ATP) debutó con un triunfo en el M15 de Santiago de Chile y avanzó a la segunda ronda del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo.
En el partido más extenso de la jornada, duró 3 horas y  21 minutos, el correntino de 26 años superó a Manuel Mouilleron Salvo (21 años y 1556 en el escalafón mundial) por 6-4, 5-7 y 6-2.
Fue el tercer triunfo que consiguió Monzón sobre Mouilleron Salvo en el circuito. Los otros dos triunfos también fueron en futures:  uno en Quillota, Chile, y el otro en Krsko, Eslovenia.
En la segunda ronda del certamen chileno que reparte 15 mil dólares en premios y puntos para el ránking, Monzón enfrentará al vencedor del partido que sostendrán este martes el peruano Li Christopher y el chileno Benjamín Torrealba.
Monzón también jugará el cuadro de dobles en el M15 de Santiago. El correntino hará dupla con Leonardo Aboian y parten como principales favoritos.
Por la primera ronda, todavía sin programación oficial, se medirán frente a Felipe de Dios y Juan Estévez.

