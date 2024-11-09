Huracán recibe a Independiente y busca llegar a la cima

Huracán (39 puntos) buscará este sábado un triunfo que le permita alcanzar a Vélez (42) en la cima de la tabla de la Liga Profesional cuando reciba a un Independiente, que intentará ganar para acercarse a los puestos de Copa Libertadores en un partido válido por la vigésimo segunda fecha del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, desde las 21 y tendrá el arbitraje de Darío Herrera.

Huracán viene de ganarle 4-2 a Newell´s Old Boys en Rosario, victoria que le dio la posibilidad al equipo de Frank Darío Kudelka de seguir como uno de los candidatos al título.

Para este encuentro, el técnico haría una variante y colocaría a Federico Fattori por el chileno William Alarcón, quien está lesionado y fue desafectado de la selección de su país para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por su lado, el equipo dirigido por Julio Vaccari viene de golear 3-0 a Unión de Santa Fe y para este encuentro el entrenador de Independiente apostó a un cambio de esquema pasando de un 4-3-3 a un 4-4-2 con el auspicioso ingreso de Santiago Hidalgo por Nicolás Vallejo para acompañar al paraguayo Gabriel Ávalos en la delantera.

Aparentemente, esta positiva aparición del juvenil Hidalgo y la efectividad del tradicional esquema se repetirán en la noche de sábado, sin embargo, serán 10 de 11 los nombres que mantendrán su lugar en el equipo inicial ya que Vaccari debe definir quién será el reemplazante de Federico Mancuello que se retiró desgarrado ante Unión de Santa Fe.

Rosario - San Lorenzo

San Lorenzo (25) visitará a Rosario Central (25) este sábado en busca de volver a sumar de a tres en un partido válido por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito desde las 19, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Para este encuentro, el técnico de San Lorenzo Miguel Ángel Russo realizaría una variante en el mediocampo con el ingreso del juvenil Tomás Porra en lugar de Santiago Sosa y acompañaría al ex jugador de Banfield Eric Remedi.

En su último partido dirigiendo a Rosario Central, Matías Lequi contará con tres bajas: Facundo Mallo (por una molestia muscular), Carlos Quintana (se teme que pueda sufrir de una lesión ligamentaria) y Marco Ruben (al llegar a la quinta amarilla y tener que cumplir con una fecha de suspensión).

Otros dos partidos

La fecha sabatina de la Liga Profesional contará con otros dos cotejos. A las 16,45, Unión (33) de Santa Fe recibirá a Atlético Tucumán (33), mientras que desde las 17, Gimnasia (26) de La Plata hará lo mismo con Newell’s (21).