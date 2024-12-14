River visita a Racing y Boca recibe a Independiente

La jornada sabatina de la Liga Profesional de Fútbol contará con la disputa de 4 partidos en la continuidad de la fecha 27, última del torneo.

Racing Club recibirá en Avellaneda a River Plate desde las 21.15 con el arbitraje de Sebastián Zunino.

En la fecha anterior, Racing perdió frente a Central Córdoba y quedó sin posibilidades de luchar por el título.

El director técnico Gustavo Costas planea realizar cinco modificaciones con respecto a la derrota en el norte argentino: Gabriel Arias volverá al arco por Facundo Cambeses, Germán Conti ingresará en la defensa por Nazareno Colombo, Bruno Zuculini reemplazará al uruguayo Martín Barrios en el mediocampo y, en la delantera, el colombiano Juan Fernando Quintero ocupará el lugar de Baltasar Rodríguez mientras que su compatriota Roger Martínez ingresará por Luciano Vietto.

Por su parte, River viene de golear a 4 a 0 a Rosario Central y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2025, queda por definir si jugará la fase previa o pasará directamente a la etapa de grupos.

Marcelo Gallardo podría repetir el once inicial con el que venció a los de Ariel Holan la pasada jornada en condición de local, en lo que será la despedida de Claudio Echeverri que se sumará a Manchester City en el primer mes del próximo año.

En la Bombonera

Por su parte, Boca recibirá a Independiente en la Bombonera desde las 19.15, con el arbitraje de Nazareno Arasa. Boca llega de superar por 1-0 a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa, con gol del mediocampista goyano Kevin Zenón. El triunfo le permite ilusionarse con ingresar a la fase previa de la Copa Libertadores 2025 y para ello necesita que este domingo no salgo campeón Huracán.

El goleador de Boca, Edinson Cavani (foto), afectado por una dolencia en su pierna derecha, quedó descartado para jugar frente al Rojo.

También quedaron marginados el arquero Sergio Romero, Nicolás Figal, Tomás Belmonte y el chileno Gary Medel.

En tanto, el mediocampista ofensivo chileno Carlos Palacios, que fue adquirido por Boca Juniors a Colo Colo y Vasco Da Gama, ambos propietarios del pase, en 4.800.000 dólares, fue presentado este viernes a sus nuevos compañeros en el predio de Ezeiza y se sumará a la pretemporada en los primeros días de enero de 2025.

Independiente, por su parte, viene de superar por 2-1 a Atlético Tucumán en Avellaneda.

El técnico Julio Vaccari también realizaría cambios con respecto al once que le ganó al “Decano” en la fecha pasada, Felipe Loyola –quien tuvo que viajar a Chile por una situación familiar- y Santiago Montiel –que se resintió de una lesión ante el equipo tucumano- perderían su titularidad y en su lugar ingresarían Federico Mancuello y Diego Tarzia.

Otros partidos

Los otros dos partidos de la jornada sabatina se jugarán desde las 17. Rosario Central recibirá a Belgrano e Instituto hará lo propio con Godoy Cruz.

El inicio

La fecha 27, última del torneo se puso en marcha este viernes. En La Plata, Estudiantes igualó con Argentinos en 2 tantos, mientras que en Barracas Central y Lanús empataron en 3 tantos. Por su parte, Tigre, con un gol de Martín Garay, superó como visitante a San Lorenzo 1 a 0, en tanto que Banfield y Sarmiento terminaron 1 a 1.



