River entró a fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 y Boca irá al repechaje

Este domingo, Vélez se consagró campeón de la Liga Profesional y, con el cierre del torneo, se terminaron de definir los equipos clasificados a la Copa Libertadores y a la Sudamericana del 2025.

El título del Fortín le permitió a River lograr el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Boca tendrá que jugar el repechaje.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2025

Vélez (campeón de la Liga Profesional)

Talleres de Córdoba (por tabla anual)

River (por tabla anual)

Estudiantes de La Plata (campeón de la Copa de la Liga)

Central Córdoba de Santiago del Estero (campeón de la Copa Argentina)

Racing (campeón de la Copa Sudamericana)

Clasificado al repechaje: Boca (por tabla anual)



Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2025

Godoy Cruz (por tabla anual)

Independiente (por tabla anual)

Huracán (por tabla anual)

Unión (por tabla anual)

Lanús (por tabla anual)

Defensa y Justicia (por tabla anual)

