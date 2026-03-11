¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Mauro Ponte Lluvia en Corrientes Juan Pablo Valdés Mauro Ponte Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de marzo

Por El Litoral

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 07:11

Juan Pablo Valdés acompañó a Milei en la inauguración de la "Argentina Week"

Abuso sexual: detuvieron a un hombre e incautaron vehículo y celular en Corrientes

App Tutores: cómo funciona el seguimiento digital de asistencia escolar en Corrientes

Sube en Corrientes: qué hacer si la tarjeta con beneficio por discapacidad no funciona

Corrientes inicia la campaña de vacunación antigripal para adultos mayores

Refuerzan los controles de tránsito en Corrientes: en dos años hubo casi 5 mil accidentes

Segundo puente Chaco-Corrientes: Caputo dijo que la obra avanzará “con tiempo y paciencia”

La declaración del único detenido por la muerte del correntino Marcelo Ojeda Kryszczuk

 

