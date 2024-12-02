Después de 22 días, Regatas vuelve a la acción

Después de 22 días sin competencia, por los caprichos de la agenda de la Asociación de Clubes y el receso por la Ventana FIBA, Regatas Corrientes volverá a tener acción en la Liga Nacional de Básquet este lunes cuando reciba la visita de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El partido se jugará desde las 21:30 en el José Jorge Contte con el arbitraje de Alejandro Chiti, Danilo Molina y Raúl Lorenzo.

En Regatas hará su debut el pivote Dishon Lowery, quien llegó a Corrientes el pasado viernes, pudo tener algunos entrenamientos con el equipo y estará a disposición de Fernando Calvi.

El interno ocupará la plaza de Federico Elías, quien fue sometido a una operación por una hernia discal y no volverá a ver acción hasta el 2025.

Regatas viene de conseguir tres victorias consecutivas, frente a Unión y a San Martín como local, y frente a La Unión como visitante, llegando así a emparejar su récord con 4 triunfos y 4 victorias.

Contra el equipo formoseño fue su último partido. En el Cincuentenario se presentó el domingo 10 de noviembre y se quedó con el triunfo con un triple de Nicolás “Penka” Aguirre.

Por su parte, Gimnasia viene con un andar similar en cuanto al acumulado, con 4 triunfos y 4 caídas. El sábado por la noche, abrió su gira en el norte y le ganó a La Unión en Formosa por 81 a 76 con buenas producciones de Emiliano Toretta (20 puntos), Travis Daniels (16) y Nicolás De los Santos (14).