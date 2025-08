Taraguy sufrió más de la cuenta para vencer a Regatas Resistencia

En un inesperado final, Taraguy sufrió más de la cuenta, para superar a Regatas Resistencia 47 a 35 en uno de los partidos correspondientes a la décimo tercera recha, penúltima de la etapa clasificatoria, del Torneo Regional NEA de rugby.

El equipo correntino llegó a la jornada sabatina con la clasificación a semifinales asegurada, se adelantó en el marcador 33 a 16 pero la indisciplina para marcar lo complicaron y en los últimos minutos soportó la reacción del rival.

Las infracciones defensivas fueron un problema para Taraguy durante el primer tiempo, recibió muchos penales en contra, sin embargo cuando mantuvo el orden desniveló.

Al minuto de juego que se disputó en cancha de Taraguy, el local llegó al try con una buena combinación ofensiva con definición de Gerónimo Albornoz y conversión de Agustín de la Vega.

Regatas se instaló en campo rival y aprovechó las faltas cometidas por el rival para dar vuelta el marcador con un penal de Sebastián Ojeda (12’) y un try de Lucas Portillo convertido por Ojeda (15’).

La respuesta de Taraguy llegó a partid de buenas acciones de sus delanteros, que controlaron todas las formaciones, y las positivas combinaciones con los tres cuartos.

A los 24 minutos, desde un line nació el segundo try correntino. El maul avanzó varios metros, después la pelota llegó a una punta y definió Juan Martín Meabe.

Cinco minutos más tarde, De la Vega hizo gala de su velocidad, quebró la defensa por el centro del campo de juego y llegó al ingoal por el sector izquierdo.

En los dos tries, De la Vega sumó las conversiones para dar el marcador 21 a 10.

Sobre el epílogo de la etapa, Ojeda sumó dos nuevos penales, pero Juan Martín Meabe cerró con try otra buena combinación del ataque correntino.

En el inicio del segundo período, el local volvió a lastimar. El pack empujó en un scrum en la zona de cinco metros y provocó una infracción grosera de los delanteros rivales. Cristian Cabrera sancionó el try penal y el marcador quedó 33 a 16.El partido cayó en un bache. Se vieron muchas imprecisiones y faltas constantes que provocaron varios amonestados. Taraguy perdió en ese esquema y permitió la reacción de Regatas.Ojeda apoyó un try para los chaqueños a los 23 y Santiago Meabe lo hizo para los correntinos a los 26, con conversión de Bernardo Flores.Taraguy terminó el parido con dos jugadores menos. Gerónimo Albornoz vio la tarjeta amarilla y Martín Solari recibió su segunda amonestación y se fue expulsado.Regatas aprovechó la ventaja de jugadores. Provocó un try penal y Ojeda sumó siete puntos con un nuevo trie y la conversión. El marcador quedó 40-35.En la recta final, el equipo chaqueño intentó atacar desde diferentes sectores, sin embargo se equivocó en la toma de decisiones y permitió que Flores defina una contra, apoye un try y la conversión para asegurar el triunfo correntino.Taraguy se afirma como primero en la zona B y, pese a que queda una fecha de la fase clasificatoria, ya piensa en las semifinales.Regatas, sigue último en el grupo A y deberá disputar la Reclasificación.En la fecha 14, Taraguy recibirá a Aguará y Regatas visitará a Aranduroga.