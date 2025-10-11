Benjamín Traverso hará pruebas en la Fórmula 4 Italiana

El piloto esquinense, Benjamín Traverso, tendrá una gran oportunidad en el automovilismo internacional. El joven fue convocado por el equipo Jenzer Motorsport, y realizará pruebas en la Fórmula 4 Italiana.

El anuncio fue confirmado por el propio piloto a través de sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Luego de algunas dudas puedo confirmar que voy a estar cumpliendo un sueño. Estoy súper contento de afirmar que voy a estar realizando dos días de tests en el autódromo de Misano con un auto de la F4 Italiana, los días 24 y 25 de noviembre, junto al equipo suizo”.

La escudería suiza es una de las de mayor trayectoria en la F4 Italiana, categoría formativa considerada el primer escalón hacia la Fórmula 1.

Traverso se expresó “súper feliz de comunicar esta noticia y quería agradecer a todas las personas que en algún momento fueron o son parte de esto, de alguna forma u otra”. Y cerró: “Voy a aprovechar esta oportunidad para aprender y disfrutar al máximo cada salida a pista”.

Traverso está compitiendo por primera vez en la Fórmula 3 Metropolitana donde clasificó para los playoffs. La próxima fecha, segunda de la Cor de Oro, será el 23 y 24 de octubre en La Plata.

“Será una experiencia inolvidable. No descarto que, si aparecen los sponsors, podamos correr una temporada completa allá. Sería un sueño”, expresó Traverso en declaraciones a Actualidad Esquina.

De esta manera, el talento de Esquina, que se viene destacando en la competitiva Fórmula 3 Metropolitana, se suma a la lista de jóvenes talentos argentinos que buscan proyectar su carrera en el automovilismo europeo.