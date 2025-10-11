Otro joven pescador que desapareció sin dejar rastros en Corrientes

Desde el lunes 6 de octubre nada saben en la localidad de Santa Lucía del paradero de Alberto Adrián Zapata, un joven de 30 años que pidió a un primo que lo lleve en moto hasta la costa del río para ir de pesca con amigos. Desde entonces no hallaron ni un solo rastro.

Su familia pide a las autoridades que lo busquen y en especial teniendo en cuenta que es padre de un bebé. Su mujer dijo a los medios de prensa locales que “no sabemos nada de nada, ninguna pista. Me tomaron la denuncia pero dijeron que iban a enviar a la Fiscalia de Goya y que ellos se van a encargar”.

Relató que siempre iba de pesca, pero con amigos, nunca se fue solo.

En tanto que una tía alertó : “queremos que sepa que lo estamos esperando, tiene un bebé y pedimos que aparezca”, y reclamó que “nos ayuden a encontrarlo, que se intensifique su búsqueda”.

En tanto que la esposa planteó que “el primo que lo vio por última vez, que lo trajo hasta la costa del Río Santa Lucía ahora nombró un abogado, así que tampoco se puede conversar con él”.

Sobre las últimas horas que lo vio entre el sábado 4 y domingo 5 de octubre admitió no haber notado nada raro en su comportamiento.

Se trata de un caso cargado de misterio por la manera en que se dieron los hechos y por la falta total de evidencias sobre su paradero.

Resulta inevitable comparar con una situación similar que se dio a escasos 40 kilómetros de allí, hace dos meses.

El jueves 14 de agosto de 2025, dos primos de 23 años, oriundos de la ciudad de Bella Vista salieron de pesca al Río Paraná en una lancha y hasta ahora nada se sabe de ellos.Se trata de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, que figuran como desaparecidos. La embarcación en la cual navegaban fue encontrada cerca de la isla Baibiene aún con el motor en marcha. Fue a la altura del paraje Demochado jurisdicción de la Comisaría de Cruz de los Milagros.Este lunes 13 se cumple una semana del último contacto que se tuvo con Alberto Adrián Zapata, otro desaparecido en extraña circuntancias en Corrientes.