Comunicaciones ganó en Chajarí

Comunicaciones le ganó 71 a 69 a Central Entrerriano de Gualeguaychú y se quedó con la “Copa Ciudad de Amigos”, organizada por el club Santa Rosa de Chajarí, Entre Ríos.

En un partido sumamente parejo, que se destrabó en la última pelota, el aurinegro de Mercedes, conducido tácticamente por Ignacio Barsanti, consiguió el triunfo en su primer amistoso de la pretemporada.

Central se quedó con el primer parcial por 21 a 14 y cerró arriba el primer tiempo por 36-35. Comu lo dio vuelta en el tercero 53 a 52 y se quedó con el triunfo tras un buen cierre protagonizado por Lucas Machuca y el dominicano Raymond Bastardo, quien anotó bajo el cristal, tras asistencia del primero, el definitivo 71 a 69.

En Comunicaciones no tuvo minutos Philip Lockett, quien ya está recuperado de una lesión, pero fue preservado para que continúe con los trabajos de pretemporada.

El venezolano Franger Pirela llegó a Mercedes el pasado sábado y este lunes realizará su primera práctica con el plantel. El escolta debutará en el básquet argentino y, en su último antecedente, integró el equipo de Cocodrilos de Caracas, donde aportó 9.3 puntos, 3.0 rebotes y 2.1 asistencias en 20 minutos de juego. Buena parte de su etapa formativa la realizó en España y también integra la selección de su país.

