Tormenta en Corrientes: graves destrozos por una cola de tornado en Ituzaingó

Durante la noche del domingo, Ituzaingó fue impactada por una cola de tornado, con ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora y una precipitación acumulada de más de 100 milímetros en pocas horas.

Ante la magnitud del fenómeno, la Municipalidad de Ituzaingó activó un operativo de emergencia, con la intervención conjunta de las áreas de Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, Tránsito, Electricidad Municipal y Acción Social, junto al apoyo de Bomberos Voluntarios y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Según informaron las autoridades locales, se trabaja de manera continua en el despeje de calles, la remoción de árboles y postes caídos, la asistencia a las familias afectadas y la reparación del tendido eléctrico para restablecer los servicios básicos lo antes posible.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas para la región norte de Corrientes, anticipando lluvias fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque los daños materiales fueron significativos y varias zonas de la localidad permanecen sin energía eléctrica mientras continúan las tareas de normalización.