Con maniobras de RCP, policías lograron salvarle la vida a un hombre en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que efectivos de la fuerza, con maniobraras de RCP lograron salvarla la vida a un hombre que hallado inconsciente sobre la vía publica.

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo 12 de octubre, sobre la Avenida Maipú y Ruta Nacional N° 12, cuando los efectivos de la Comisaría Vigésima Urbana fuero alertados acerca de la presencia de un hombre tendido en el suelo e inconsciente.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la situación y fueron informados por una mujer que el hombre había sido hallado suspendido de una manguera sobre un tirante de madera, en un aparente intento de quitarse la vida.

Ante la emergencia, los efectivos actuaron con rapidez y comenzaron a realizar maniobras de RCP, logrando que el hombre recuperara los signos vitales.

De esta manera, inmediatamente fue trasladado por personal de salud al Hospital Vidal, donde fue estabilizado y se encuentra actualmente fuera de peligro.

Desde la fuerza provincial destacaron el rápido y profesional accionar del personal policial, que permitió salvar una vida en una situación crítica.

Participaron del procedimiento la Oficial Subayudante Vanesa Romero, el Sargento 1° Sebastián González, el Sargento Mario Maidana y el Sargento Esteban Taberla.