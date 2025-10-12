Hallaron muerto al hombre que estaba desaparecido en Santa Lucia

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron sin vida al hombre de 30 años que estaba desaparecido en la localidad de Santa Lucía.

Se trata de Alberto Adrián Zapata, quien estaba ausente desde el 6 de octubre cuando pidió a un primo que lo llevara en moto hasta la costa del río para ir de pesca con amigos. Desde ese momento no se tuvo noticias de su paradero.

Ante la denuncia, la fuerza provincial inició la búsqueda y este domingo el cuerpo fue hallado en la zona conocida como “el Talar”, presentando un estado de descomposición.

Según las primeras diligencias, se trataría de un presunto suicidio, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La dependencia policial local continúa llevando adelante las diligencias del caso, mientras se mantiene la intervención de la Fiscalía para determinar las causas y responsabilidades del hecho.