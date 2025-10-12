Detuvieron a un hombre por promover desorden en la vía publica

Un hombre con pedido de captura activo fue detenido este domingo en Corrientes tras protagonizar disturbios en la vía pública y forcejear con la policía.

El hombre, identificado como G. Antonio Sebastián, apodado “Gitanito”, intentó resistirse al arresto y buscar autolesionarse, así como lesionar a los funcionarios policiales.

Ante el hecho, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría para realizar los trámites de rigor.

Minutos más tarde, la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito informó que este ciudadano contaba con un pedido de detención vigente por parte de la Oficina Judicial (OFIJU), declarado en situación de rebeldía, lo que motivó que las autoridades judiciales dispusieran su detención inmediata.

Luego de realizar la acta de detención y la notificación del oficio judicial correspondiente, el detenido fue alojado en la Comisaría Seccional Vigésimo Tercera, donde se llevaron a cabo las diligencias pertinentes.